Toch even naar buiten voor een ommetje? Vind hier de mooiste Brabantse plekken waar het óók rustig is

We mijden sociale contacten en blijven zoveel mogelijk thuis. Maar toch snakken we om af en toe naar buiten te gaan met dit mooie weer - en dan het liefst naar een plek waar het rustig is om de 1,5 meter afstand te kunnen houden. Wie een ommetje wil maken, kan hieronder uit de ingestuurde foto's van onze lezers de mooiste locaties van Brabant uitkiezen.

We vroegen aan jou om de mooiste Brabantse plekken in te sturen. Hier kan je alle ingestuurde foto's zien.

Rivier De Dommel

‘Dit is niet alleen het mooiste plekje bij mij in de buurt, maar misschien wel van heel Brabant. In alle jaargetijden is het hier prachtig.’

Volledig scherm Rivier De Dommel. © Ingestuurde foto

Beneden Sas in De Heen

Dit is een prachtig gerestaureerd historisch sluizencomplex uit 1824. Met zelf te bedienen brug om te voet of met de fiets aan de overzijde te komen en daar te genieten van de Dintelse Gorzen. ‘Jammer dat het café/restaurant in coronatijd dicht is.’

Volledig scherm Beneden Sas in De Heen (gemeente Steenbergen) © Ingestuurde foto

Zoomland gemeente Bergen op Zoom

‘Het ligt prachtig afgelegen en redelijk verscholen. Met mooi weer bezit het een vreemdsoortige, beetje bizarre sfeer. Dit plekje zou zo maar dienst kunnen doen als decor in een thriller of een absurdistische tv-serie gemaakt door David Lynch.’

Volledig scherm In het bos Zoomland gemeente Bergen op Zoom © Ingestuurde foto

Saffraanveld in Veghel

Dit is een groene beschutte plek tussen de wijken De Bunders en Het Moerven. ‘Heerlijk koel in de zomer, véél vogels, waterloop, een vennetje en steeds meer verschillende planten en bomen.’ De paden zijn ideale wandelplekken, omdat ze afgesloten zijn voor verkeer.

Volledig scherm Op de oude spoordijk in wijk de Bunders Veghel t.h.v. het Saffraanveld © Ingestuurde foto

Aanschotse Beemden in Eindhoven

Het stroomgebied van de Groote Beek tussen de Achtse Barrier en Blixembosch onderging de afgelopen twee jaar een complete metamorfose. Het vijftig hectare grote gebied werd heringericht. De Aanschotse Beemden zijn vooral aangepakt om bij hevige regenval te dienen voor de opvang van hemelwater. Dat is in deze tijd door de droogte niet van toepassing, maar het gebied staat volop in bloei.

Volledig scherm Aanschotse Beemden © Ingestuurde foto

Genneper Parken Eindhoven

Hier vind je de natuur én de molen die geschilderd werd door Van Gogh.

Volledig scherm Genneper Parken Eindhoven © Ingestuurde foto

't Lisje in Oirschot

De lezer die deze prachtige foto instuurde laat weten dat ‘hier heel veel vogels zijn’. Dit is vijver 't Lisje in Oirschot.

Volledig scherm Oirschot, visvijver 't Lisje © Ingestuurde foto

De Kampina bij Boxtel

Dit is de Huisvennenroute van Natuurmonumenten: ‘Ontdek uitgestrekte heidevelden en vennen en geniet van rust en ruimte op de Kampina. Vooral bij de Huisvennenroute heb je na bijna elke bocht weer een ander uitzicht. Het landschap wisselt bos naar open heide en van vennen naar stuifzandheuvels.’

Volledig scherm De Kampina bij Boxtel. © Ingestuurde foto Volledig scherm De blauwe wandelroute in de Kampina. © Ingestuurde foto

De Pompejus Toren in Halsteren

De Pompejus Toren biedt een geweldig uitzicht. De toren ligt pal naast de al even indrukwekkende Mozesbrug in Halsteren. ‘Als we afstand bewaren en niet allemaal gelijk naar boven gaan is dit bij fraai helder weer een ware uitkijk-tip.’

Volledig scherm De Pompejus Toren in Halsteren © Ingestuurde foto

De Stok in Roosendaal

Geklemd tussen de A58 en een bedrijventerrein ligt toch ineens een oase van rust. Een mooi gebied voor een ommetje in de middagpauze.

Volledig scherm De Stok in Roosendaal. © Ingestuurde foto

Broekeling Esbeek

Dit is onderdeel van de Andreas Schotel wandelroute in Esbeek. ‘Het is een verrassend onderdeel van de wandelroute.’

Volledig scherm Broekeling Esbeek. © Ingestuurde foto

De Beukels in Vlierden

De lezer die deze foto instuurde vindt het ‘mooi om te zien hoe alle natuurgebieden in de Groene Peel weer met elkaar verbonden worden.’ ,,Een wandeling combineer ik dan met de Brouwhuise heide waar ter hoogte van de Bikkels een prachtig stuk heide ligt met unieke jeneverbesstruiken.”