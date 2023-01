Tóch een eigen plekje voor Anke en dochter Fae in Budel: ‘Nu kunnen we echt opnieuw beginnen’

PRO5 vraagt om blokkade in Biezegoren Casteren

CASTEREN - De Bladelse raad besluit donderdagavond of er in het straatje Biezegoren in het buitengebied van Casteren een blokkade gelegd wordt. De dorpsraad van Casteren heeft daarom gevraagd. De fractie PRO5 heeft een initiatiefvoorstel hiervoor ingediend.

11:22