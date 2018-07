Tips voor ouders die worstelen met het social media-gebruik van hun kind

Zomerserie Opnieuw bekeken: In stille, blije harmonie getroffen

13 juli Deze zomer bezoeken we plekken in Brabant die een rol speelden bij het ontstaan van bijzondere kunstwerken. Vandaag aflevering 1: op zoek naar de gedichten van Henriëtte Roland Holst (1869-1952) op de Oude Buisse Heide bij Achtmaal. Het landgoed was het buitenverblijf van de dichteres en politica. Al wandelend en lezend kwam ze tot rust.