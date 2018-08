Tinus Renders weet hoe je buxus groen houdt

In de tuin van Tinus Renders op de Merwedestraat in Acht staan tientallen figuren, zorgvuldig geknipt uit buxusstruiken. Wat opvalt is dat ze nog helemaal groen zijn en zeker in vergelijking met de buxus in de rest van de straat, waar de buxusmot heeft toegeslagen. Wat is het geheim van Renders dat zijn buxus er nog zo mooi bijstaat?

Via internet heeft hij een bestrijdingsmiddel gekocht op biologische basis. Renders: ,,Zo gauw ik motten zie vliegen, ga ik spuiten en af en toe voeding geven. Er zijn drie cyclussen, dus drie keer spuiten”.

Groenbak

Nou zijn er wel meer mensen die spuiten, maar die hebben niet hetzelfde resultaat en uiteindelijk belanden de buxusstruiken toch in de groenbak. Wat Renders anders doet is dat ieder van zijn veertig figuren een persoonlijke behandeling krijgt. Daar is hij een paar uur per keer mee bezig. Renders: ,,Om de dag ga ik alle buxus af en kijk of er blaadjes aangetast zijn. Met de hand knijp ik alle rupsen dood die ik tegenkom.”

Volledig scherm Tinus Renders © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Het knippen van de buxus is vijfentwintig jaar geleden begonnen als hobby. In een tuinblad had Renders een mannetje van buxus zien staan. Hij dacht ‘dat kan ik ook, ik ga dat uitproberen’. Lachend: ,,De buxus werd een virus. Het werd steeds meer”. Na het mannetje kwam het vrouwtje, kwamen de olifanten, poezen en nog veel meer dieren. Het duurt wel tien jaar tot een figuur klaar is. ,,Het in bedwang houden is het moeilijkst”, legt Renders uit. ,,Je moet ze zo klein mogelijk houden. Met ijzerdraad bind ik stukken buxus bij elkaar om de vorm te maken”.

Inspiratie

De ideeën komen uit blaadjes en hij is naar Durbuy in België geweest, naar de Le Parc de Topiaires om inspiratie op te doen. Hij is met zijn eigen tuin begonnen. Toen zijn dochter naast hem kwam wonen heeft hij haar tuin ook gedaan en inmiddels voor meerdere buren. Twee volkstuinen heeft Renders, waar ook figuren staan, maar daar is de buxus wel aangevreten. Renders: ,, De volkstuinen bijhouden is niet meer te doen. Bovendien worden de figuren daar ook wel eens gestolen en niemand begint meer aan buxus”.