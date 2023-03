Tim Verbaandert blikt terug op zijn indoorseizoen: ‘Dat ik met Jakob Ingebrigtsen races loop, laat zien dat ik echt bij de top zit’

Sinds deze winter is Tim Verbaandert de op een na snelste Nederlander ooit op de 3000 meter. Achter Mike Foppen, maar voor erkende loopnamen uit het verleden als Gert-Jan Liefers, Luc Krotwaar, Marcel Laros, Kamiel Maase en Bram Wassenaar. De rappe man van Eindhoven Atletiek bleef met zijn in Metz gelopen 7.44,33 echter een fractie boven de EK-limiet.

De richttijd stond maar liefst elf tellen scherper dan twee jaar geleden. ,,Omdat het doel van World Athletics is dat de helft van de deelnemers zich plaatst via de limiet en de helft via de ranking”, aldus Verbaandert.

Hij werd daarna met gemak Nederlands kampioen en koos ervoor om nog een topmeeting uit de Indoor Tour mee te pakken. Met zijn goede vorm wilde de Veldhovenaar in Madrid pogen een snelle tijd neer te zetten voor volgend seizoen. Nodig voor die World Rankings, de achterdeur die voor de EK alsnog voor hem open ging.

Nieuw systeem

,,Dit nieuwe systeem is gewoon raar”, aldus Verbaandert. De nummer zes van Europa geeft een uitleg voor dummies. ,,Omdat de 3000 outdoor geen afstand is, telt daar de 5000. Ik heb daarop een goede en minder goede tijd staan en dat kan ik dan indoor niet volledig compenseren. Er staan atleten boven mij die nooit indoor hebben gelopen. Uiteindelijk kwam ik op de geschoonde lijst van atleten die daadwerkelijk naar Istanboel wilden gaan, net bij de beste 24.”

In Turkije haalde hij de finale, waarin de 22-jarige Veldhovenaar volgens plan lang rustig bleef om energie te sparen. ,,Het lukte goed om door te versnellen en niet meer af te remmen voor het einde. In de laatste 400 meter schoof ik zo op van plek twaalf naar zes. Ik liep iets te ver achteraan, over twee jaar moet ik meer actief voorin meedoen”, zegt Verbaandert, die bij beide starts naast de latere winnaar Jakob Ingebrigtsen stond.

Zijn generatiegenoot uit Noorwegen is een fenomeen op de middellange afstanden. ,,Hij liep ook de 1500 meter en je ziet dat er helemaal niet aan af. Mensen kennen hem. Dat ik met hem races loop, laat zien dat ik echt bij de top zit. En dat ik Mike Foppen versla, zegt ook dat ik serieus meedoe.”

Toch sneeuwde zijn zesde plaats onder bij de andere prestaties van Oranje-atleten. Nederland won zeven medailles. ,,De sfeer was natuurlijk goed en ik kreeg ook van iedereen binnen het team felicitaties met mijn prestatie.”

Hoogtestages

Het indoorseizoen is klaar, hoogtestages in Flagstaff en Font-Romeu volgen. Bondscoach Tomasz Lewandowski, die ervoor moet zorgen dat Nederlands hardlooptalent doorbreekt naar het internationale topniveau bij de senioren, gaat in de Amerikaanse staat Arizona met een groep van 25 trainen. Dichter bij huis in de Pyreneeën bereiden ook veel Nederlandse atleten zich voor op het outdoorseizoen. Daar gaat Tim Verbaandert met zijn broer Luuk kilometers maken. ,,Ik heb nog een goede 5000 nodig om me via de ranking voor die afstand te plaatsen voor de WK in Boedapest. Dat is het doel.”

Hoe groter de wedstrijd, hoe meer punten er te verdienen zijn. En in een sterk veld is het makkelijker om mee naar een snelle tijd te lopen. Aan de start mogen verschijnen blijft het grootste probleem. Verbaandert: ,,Je wordt uitgenodigd op basis van de tijd die je een jaar geleden hebt gelopen in plaats van dat organisaties kijken waar je nu staat. Dat is wel frustrerend als je, zoals ik, nog steeds stappen naar voren maakt. Daar moet je een keer doorheen.”