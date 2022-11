Eindho­venaar wint het Groot Dictee: Patrick maakte maar één fout

EINDHOVEN - De 47-jarige Patrick van Aarle is een kei in spelling en dat bewees hij bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal op NPO Radio 1. Hij maakte slechts één foutje en won daardoor de spelwedstrijd. Gemiddeld werden er bij de luisteraars die live meededen vanuit het Forum in Groningen 7,5 fouten gemaakt.

