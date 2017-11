Tilburgse stadsbus in vlammen op

De kans is aanwezig dat de bus van Arriva is gestolen vanaf de Fatimastraat, waar de Arriva-bussen 's nachts staan. Volgens een medewerker van Arriva is er zondag geen dienst gedraaid met de uitgebrande bus.

Het is niet de eerste keer dat Arriva geteisterd wordt door brandstichtingen. Zo brandden er in augustus vijf stadsbussen volledig uit aan de Fatimastraat. Ook brak er later die maand brand uit in een kantoorunit op het terrein van Arriva. In alle gevallen was er sprake van opzet. De politie onderzoekt de zaak.