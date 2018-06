Tilburgse Primark eindelijk geopend

John van den Heuvel boos op Derksen: 'Ziekelijk dat hij de vrouw van Humberto erbij moest halen'

6:44 HILVERSUM - Het team van RTL Boulevard heeft dinsdag in de uitzending hard uitgehaald naar de 'analisten' van Voetbal Inside. Vooral Johan Derksen hield maandagavond in de eerste zomeraflevering van het voetbalprogramma, dat na de zomer niet meer bij RTL te zien is, een hatelijke monoloog over presentator Humberto Tan, tot grote frustratie van de Eindhovense misdaadverslaggever John van den Heuvel.