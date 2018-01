Tilburgse heldin houdt dief zelf aan in de trein: 'Ik heb een boef gevangen, of zoiets'

Volledig scherm Nelleke Arnout © Facebook Een 'heterdaadje' noemt ze het, toen ze de man vastpakte die kort daarvoor twee apparaten uit de tas van Valerie had gepakt. ,,Ik moest hem tegenhouden, want die trein is lang en anders zou hij naar de andere kant lopen." Met Valerie kon ze de werklaptop en de tablet terugpakken van de man. Ze hebben hem tot het station in Oss staande gehouden.

Alcohollucht

,,Hij keek wazig uit zijn ogen en rook naar alcohol", vertelt ze over de dief. Hij had daarvoor al een paar keer op en neer door de trein gelopen, om zich heen kijkend met een zoekende blik. Door het vroege tijdstip had bijna iedereen in de coupé de ogen dicht. Valerie lag over twee stoelen en Nelleke, die achter haar zat, dacht nog 'dat heeft ze goed voor elkaar'. Ze kenden elkaar nog niet op dat moment. De slapende Valerie bleek een makkelijk doelwit voor de dief te zijn. Op het moment dat de man voor de vierde keer kwam langslopen, stopte hij zijn hand in de tas.

Valerie werd even later wakker en was verdwaasd om zich heen aan het kijken. Nelleke was in een seconde klaarwakker. De adrenaline gierde door haar lichaam. Ze stond op en wist wie het gedaan had. Hij was nog in de buurt. Door haar snelle handelen heeft hij de spullen meteen weer afgestaan. ,,En hij kon nergens heen, omdat ik hem vasthield." Hij verzette zich geen moment: ,,Of omdat hij geen aandacht wilde trekken of omdat hij met zijn hoofd op een andere planeet was."

Houd de dief!