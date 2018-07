Tilburgse Dunkin’ Donuts gaat samen met Baskin-Robbins: 'Eerste van de wereld'

De Amerikaanse donutketen liet februari dit jaar al weten in het La Place-pand aan het Vreedeplein te trekken. Daarmee is het de tweede vestiging van de keten in het zuiden (Eindhoven ging ons voor, in april).

'Multistore'

Naar nu blijkt wordt de Tilburgse vestiging de allereerste 'multistore van de wereld'. Of in gewone mensen-taal: in het pand komt ook een afdeling te zitten van Baskin-Robbins. De ijsketen en Dunkin' Donuts werken voor het eerst op die manier samen.

Naast de koffie en donuts van Dunkin's en de 31 ijssmaken van Baskin-Robbins kan er straks ook ontbeten en geluncht worden. Van pancakes, yoghurt, croissants tot bagels, panini’s en smoothies. Binnen zijn er 60 zitplaatsen,op het terras nog eens 80.

Dunkin' Donuts ziet in Nederland een gat in de markt: op termijn wil de keten hier 160 filialen vestigen. Het is de tweede keer dat Dunkin' Donuts zich aan het avontuur waagt: een eerdere poging sneuvelde in 2000. Het bedrijf kwam niet verder dan vijf zaken. Nu zou Nederland er wel klaar voor zijn.