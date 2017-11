Tilburgse ‘arts’ krijgt 4 jaar cel voor ontucht met 12 vrouwen

Varkens omgekomen bij grote brand in stal in Deurne

9:51 DEURNE - In een stal aan de Halvemaanweg in Deurne heeft maandagavond een grote uitslaande brand gewoed. In de stal zaten ongeveer 500 varkens, liet de officier van dienst van de brandweer weten. Een onbekend aantal varkens heeft de brand niet overleefd. De brand ontstond rond 20.25 uur en was rond 22.45 uur onder controle.