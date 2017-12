Tilburger raakt gewond bij ongeluk waarbij Venlonaar overlijdt

Ongeval op de A59: inzittenden vluchten voordat de politie er is

7:55 WAALWIJK - Een busje vloog in de nacht van zaterdag op zondag uit de bocht op afslag van de A59 richting Waalwijk-Oost. Drie mensen die in het bestelbusje zaten zijn uit de auto geklommen en zijn te voet gevlucht voordat de politie ter plaatse was.