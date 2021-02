Tilburger (22) hoeft niet meer de cel in voor opruiende appjes over gooien molotov-cocktails

TILBURG - Een 22-jarige Tilburgse man die vorige week zondag via whatsapp opriep tot het gooien van molotov-cocktails hoeft niet terug de gevangenis in. De man zat vorige week al vier dagen in een politiecel. De rechter voegde daar maandagmiddag een voorwaardelijke celstraf van dertig dagen en een taakstraf van honderd uur aan toe.

Terwijl in Amsterdan en Eindhoven de scherven nog werden opgeveegd van het protest, plaatste de jonge Tilburger, Ayman el F., in een whatsappgroep een groot aantal opruiende teksten. Onder meer dit: ,,Morgen Wagnerplein molotovcocktail op die parkeerplaats van iba”. ‘Iba’ is straattaal voor politie. Even later appte hij ook nog over het in 'de fik steken van een tankstation'.

In de Bredase rechtbank zei de 22-jarige man, eigenaar van een eigen pakketbezorgingsdienst, dat hij ‘in een lacherige bui’ was. ,,Het was niet de bedoeling om mensen op te ruien, het waren grapjes. Ik ben geen stoere jongen, ik wil succesvol zijn, ik ben op zoek naar geluk.”

‘Afschrikwekkende straf’

De officier van justitie kon de humor van zijn whatsappberichten niet inzien, meldde ze: ,,Wat is er grappig aan dat je zegt dat er ergens een molotov-cocktail moet worden gegooid? Wat hebben we gelachen, zeg! Bij de politie, de ME, de winkeliers en de buurtbewoners uit Tilburg-West liepen die avond ook de tranen over de wangen, maar niet van het lachen, kan ik u zeggen.” Het Openbaar Ministerie eiste tien weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. Ook omdat er na de heftige rellen van vorige week een ‘afschrikwekkende straf’ moest volgen.

De politierechter wilde rekening houden met het blanco strafblad van de man en diens jeugdige leeftijd. ,,Ik hoop dat je hier veel van leert en in het vervolg beter nadenkt", voegde ze daaraan toe. De iPhone waarmee de Tilburger aan het appen was, is hij kwijt.

Later op de middag staat nog een tweede Tilburger terecht, ook hij wordt verdacht van het appen van opruiende teksten. Een 35-jarige man uit Bavel kreeg vorige week vier maanden cel (waarvan twee voorwaardelijk) voor opruiing en het aansporen tot geweld.