Tilburg University was 'promotiefabriek', nóg een hoogleraar kreeg dik betaald voor bullen

Het onderzoeksprogramma Argos van VPRO-radio brengt dit aan het licht. SP-kamerlid Frank Futselaar gaat onderwijsminister Van Engelshoven vragen om een onderzoek, kondigt hij in het programma van zaterdag aan. Belangrijke vraag is of 'Tilburg' in het land een uitzondering is. Argos heeft dat niet kunnen vaststellen.

Volgens de Tilburgse universiteit is de tijd van betaling aan hoogleraren voor geslaagde 'buitenpromovendi' voorbij. In 2015 ging de bezem er door. ,,Tilburg University beschouwt deze afspraken tegenwoordig als onwenselijk", schrijft de universiteitstop in antwoord op vragen van Argos.

Vrijgesteld

SP'er Futselaar is onder andere verbijsterd over de situatie bij voormalig hoogleraar sociale psychologie John Rijsman. Die was, stelt Argos vast, sinds 2000 door de universiteit vrijgesteld om promoties te begeleiden. Dat werden er in totaal 156. Tussen 2010 en 2016 leverde hij 77 promovendi af, de meeste in samenwerking met een Amerikaans instituut.

Universiteiten krijgen per jaar van het ministerie een premie van 70.000 tot 96.000 euro (het verschilt per jaar) per geslaagde promotie. ,,Als je iemand vrijstelt en dit soort recordaantallen promovendi binnenhaalt laad je op zijn minst de schijn op je dat je een promotiefabriek hebt gebouwd omdat je daar inkomsten uit haalt. Ik vind dat kwalijk”, zegt Futselaar in Argos.

Rijsman kreeg van de universiteit geen premie voor zijn begeleiding van 'buitenpromovendi'. In 2014 kreeg hij dat aanbod - 12.500 per promotie - wel, zegt hij zelf in Argos. Hij sloeg het af omdat hij het 'een perverse prikkel' vond.

Twee keer betaald

Wél betaald werd Ruben Gowricharn, in Tilburg onbezoldigd hoogleraar sociale cohesie en transnationale vraagstukken van 2007 tot 2017. In die periode kreeg hij negen keer 35.000 euro uitgekeerd voor het begeleiden van negen mensen naar een geslaagde promotie. Voor dat doel heeft hij een eigen stichting, De Promotiekamer. Argos ploos in jaarrekeningen na dat hij tussen 2013 en 2017 ook van promovendi zelf bedragen ontving, ruim 220.000 euro. Gowricharn wilde niet reageren. Hij vindt het Argos-onderzoek 'tendentieus'.

Tilburg University ontkent uit geldgewin te hebben gehandeld. ,,Financiële afwegingen spelen bij de beoordeling van de kwaliteit van individuele promoties geen rol", aldus de reactie aan Argos. En: ,,Het aantal promoties dat door een promotor wordt begeleid is niet relevant."

Vervolging

Het speurwerk van het VPRO-programma volgt op een onthulling in februari 2017 over oud-decaan Arie de Ruijter. Die hielp 47 promovendi aan hun bul, en kreeg daarvoor in totaal van de universiteit meer dan een miljoen euro. Voor de begeleiding schakelde hij bedrijven van twee familieleden in, waaronder een schoonheidssalon. Op verdenking van fraude werden De Ruijter en twee familieleden aangehouden. In Argos van zaterdag - de uitzending is om 14 uur - zegt een woordvoerder dat het dossier is afgerond. ,,Het wachten is op een beslissing over vervolging."