Tijd van bezinnen en laten bezinken aangebroken voor TOP Oss, dat puzzel te leggen heeft

Deze jongeren roepen op niet meer bang te zijn om iets te missen: 'Het is oké om gas terug te nemen'

Je kent het wel: toch nog even dat laatste uurtje blijven, omdat je bang bent anders iets te missen. Maar iets missen is helemaal niet erg, zeggen studenten Joep Theunissen (22) uit Cuijk en Tora Meffert (24) uit Ede. Ze willen de term JOMO - joy of missing out - gangbaar maken.