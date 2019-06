Tiësto in zijn element en Lidewij Welten vecht burenruzie uit

Van 't Land ‘Allemaal tegelijk op vakantie, dat gaat bij ons niet’

9:30 Aangezien het niet zo handig is als wij met het gezin allemaal tegelijk op vakantie gaan in de zomer, moeten wij onze vakanties altijd op elkaar afstemmen. Dit jaar overlapten de vakanties van Irene en mij een week, dus tijdens een vergadering kwam dat ter sprake. Hoe konden we dat oplossen? Gelukkig reageerde mijn broertje vanuit Berlijn via FaceTime dat hij toch al had gepland die week vrij te nemen om thuis te komen werken. Hoewel het natuurlijk krom klinkt dat je vrij neemt om te gaan werken, was het voor Irene en mij wel een mooie oplossing.