Tientallen mensen voor niets naar kerstmarkt in Den Bosch

Voorbereiding

Volgens medeorganisator Nicole Vermolen heeft Winterland te lijden van een website die verkeerde informatie en een foto van vorig jaar op internet had geplaatst. ,,Heel vervelend dat die mensen voor niets zijn geweest", zegt ze. ,,Wij kunnen er niets aan doen. Sterker nog, we waren aan het opbouwen. Twee december open. Dat hebben we duidelijk gecommuniceerd."

,,We weten dat we misschien wel een scheurtje in onze broek gaan krijgen", vervolgt ze. ,,Er was maar een korte voorbereidingstijd. Eén week! Maastricht doet er vier weken over. Ik ben trots dat het gelukt is. We zoeken voor de kerstmarkt nog standhouders. We zijn met artiesten, koren en andere leuke dingen bezig. De officiële opening is vrijdag 8 december. Het gaat nog groeien."