Tientallen gedumpte vaten gevonden in Belgisch bosgebied, vlak over de grens bij Budel

Met zijn 91 jaren zingt Toon nog graag maar dan wel thuis, in het koor gaat niet meer

BAKEL - Jan daar ligt een kip in het water. Dat moest Toon Bevers als twintiger zingen voor de dirigent van Kunst en Vermaak, tevens schoolhoofd in Bakel. ,,Jij bent een tenor vertelde hij en ik mocht bij het koor.” Na zestig jaar is hij er nog bij.