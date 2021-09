Tientallen Brabantse plaatsen zonder straatverlichting door update

Speelpara­dijs opent eindelijk deuren: '1000 vierkante meter aan springple­zier’

16 september Bounce Valley is een groot airpark van 1000 vierkante meter en opent binnenkort haar deuren in Breda. Het is het eerste airpark in Brabant geschikt voor jong en oud. Het is niet alleen een groot springkussen, maar je kan er ook een laserparcours afleggen of slingeren aan lianen als Tarzan.