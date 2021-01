Tientallen boetes uitgedeeld bij grote politiecontrole langs A2 bij Zaltbommel na ingang van avondklok

Zij worden geraakt door de avondklok: trimmen terwijl de kinderen op bed liggen? Dát gaat hem niet meer worden

21 januari DEN BOSCH - Het is even schakelen met die aangekondigde avondklok. Zoals voor Lisanne die als single opziet tegen het avond aan avond alleen thuis zijn. Of voor de Bossche trimmaatjes Suzanne en Sanne die straks niet meer op pad kunnen als de kinderen op bed liggen.