Tiener verdachte van verkrachting, komst hogeschool en bewoners jagen man op

- HAS Hogeschool uit Den Bosch vestigt zich in Bergen op Zoom. En daarmee haalt de stad eindelijk een hbo-opleiding binnen. Dat hebben gemeente en HAS vrijdag samen bekendgemaakt. Lees meer: HAS Hogeschool kiest voor Bergen op Zoom

- De 13-jarige scholier van het Newmancollege in Breda die betrokken was bij de vechtpartij waarbij een leerling door een grote groep jongeren in elkaar werd geslagen, mag niet terugkeren op die school. Lees meer: Leerling Newmancollege Breda moet van school af na vechtpartij

- 'Bij ons mag je geen alcohol drinken op straat, je mag daar niet plassen en ook geen rommel achterlaten. Je auto parkeer je in de vakken'. In een brief wees de Roosendaalse burgemeester Jacques Niederer deze week de arbeidsmigranten in zijn gemeente op de geldende regels. Lees meer: Arbeidsmigranten in Roosendaal moeten zich gaan gedragen

- De 8.000 leerlingen van De Rooi Pannen in Tilburg, Breda en Eindhoven hoeven de studiekosten voor bijvoorbeeld boeken, tablet, ouderbijdrage, excursies en studiereizen niet meer te betalen. De scholengemeenschap voor mbo en vmbo betaalt de studiekosten voortaan uit eigen zak. Lees meer: Leerlingen De Rooi Pannen hoeven geen studiekosten te betalen

- Een 19-jarige jongen uit Bavel staat centraal in een omvangrijke zedenzaak. De scholier, die al drieënhalve maand vastzit, zou via chats naaktfoto’s hebben opgeëist bij tientallen jonge meisjes. Lees meer: 19-jarige Bavelse jongen verdacht van verkrachting van en seks-chats met jonge meisjes