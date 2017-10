Tien tips om te griezelen tijdens Kinderboekenweek

WEST-BRABANT - Een gruwelijk eng kinderboekenfeest bezoeken of samen griezelen met clown Li? Vanaf vandaag zetten bibliotheken en theaters in West-Brabant de deuren wijd open voor verschillende activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek. Tien griezeltips op een rij.

Volledig scherm Gruwelijk eng! is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek. © Annina Romita

1. Rucphen/Rijsbergen, 4 oktober. Kom griezelen met clown Li. Deze spannende voorstelling is geschikt voor kinderen van 3 tot en met 10 jaar. Li is tussen 14.00 en 14.30 uur te zien in bibliotheek VANnU in Rucpen en tussen 15.30 en 16.00 uur in de Rijsbergse bibliotheek.

2.Breda, 4 oktober. Kinderen van het Stedelijk Jeugdkoor en KiKoBa geven een griezelconcert in Nieuwe Veste. Denk aan liedjes als Thriller van Michael Jackson, maar ook de Zombiedans of de Kinderverslinder. Tussen 14.30 en 15.00 uur

3.Baarle-Nassau, 4 oktober. Griezelmiddag in bibliotheek. Kinderen kunnen voor een green screen een super enge foto van zichzelf laten maken, zich bovendien tot monster laten schminken en hun hand in griezelige voeldozen steken om daar verrast te worden door glibberige, zachte of stekelige spullen. Echte helden wagen in een spannende tunnel met spinnenwebben. 14-16 uur.

4.Etten-Leur, 4 oktober. Voorstelling Roos en Kasper en het griezelfeest in cultureel centrum Nieuwe Nobelaer. Prinses Roos en Prins Kasper hebben griezelfeest georganiseerd in het kasteel. Totdat Heksia verschijnt, gaat het feest nog door? Voorstelling wordt gespeeld door theatergroep Josjes. Vanaf 15.00 uur. Herhaling op zaterdag 14 oktober.

5.Breda, 5 oktober. Als de meesters en juffen staken, kunnen kinderen komen griezelen in het Grand Theater. Kinderboekenschrijver en illustrator Harmen van Straaten heeft zich opgeworpen als enge oppas en belooft talloze activiteiten te begeleiden. Vanaf 14.00 uur.

6. Roosendaal, 7 oktober. Nancy Wiltink van het Het Verteltheater gaat het klassieke verhaal van Max en de maximonsters van M. Sendak op eigen wijze vertellen in het Xperience Theater aan de Markt 54a. Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Van 14.00 tot 14.30 uur.

7.Etten-Leur, 9 oktober. Workshop schimmenspel in Nieuwe Nobelaer. Schimmenspel is toneelspelen, maar dan achter het doek in plaats van er voor. Spelenderwijs gaan kinderen aan de slag met licht op het doek en het maken van schaduwen. Geschikt voor groep 4 tot en met 8. Tussen 16.00 en 17.30 uur.

8.Zevenbergen/Oudenbosch, 11 oktober. Monsterlijk, kleurrijke en grappige yogaworkshop met beweging, zang en creatief bezig zijn. Workshop wordt gegeven door Carla de Vos van Flow4Go, bibliotheek VANnU. Voor kinderen van 3 t/m 8 jaar, van 13.30 tot 14.30 uur. Een uur later (15.30) is de workshop te volgen in bibliotheek van Oudenbosch.

9.Oosterhout, 13 oktober. Kinderen kunnen om 20.00 uur een avontuurlijke en behoorlijk griezelige spooktocht volgen in een donkere Oosterhoutse bibliotheek. Zoek de lichtjes op en luister naar de verhalen die links en rechts opeens ergens zijn te horen. Zonder ouders, maar wel onder begeleiding van een bibliotheekmedewerker.