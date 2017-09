Tien dure huizen die je zaterdag in West-Brabant kunt bekijken tijdens Open Huizen Dag

2. Rijksmonument herenhuis in historisch centrum van de historische vestingstad Geertruidenberg. 'Het Wit Laeken' werd al genoemd in de zestiende eeuw. Het heeft onder meer zes leef- en werkruimten, zes slaapkamers, drie badkamers en vijf toiletten. Wie serieuze belangstelling heeft moet 1.150.000 euro op tafel leggen.

4. De vermelde prijs is hier de vanaf-prijs waarop geboden kan worden. De gelukkige sleept een grondig gerenoveerde woonboerderij met guesthouse, garage voor meerdere auto's, paardenstallen, buitenbak en verwarmd zwembad in de wacht. Minstens 925.000 euro meenemen naar Den Hout.

5. Een rietgedekte woonboerderij met grote Vlaamse schuur in Prinsenbeek. Gebouwd in 1974 op een perceel van 9.820 vierkante meter. Met tuinen en weiden rondom. Prijs: 895.000 euro .

7. Een vrijstaande woonboerderij in het buitengebied van Baarle-Nassau met aangebouwde schuur, loods, paardenstal, sleufsilo en garage. Staat in de boeken voor 849.000 euro .

8. Het Zonnehofke in 's Gravenmoer is gebouwd in 1925, kreeg een aanbouw in 1998 en is gerenoveerd in 2009/2010. Het staat op een perceel van 2.660 vierkante meter, heeft een rieten kap en moet 775.000 euro opleveren.