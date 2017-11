Thuisbezorging reisdocumenten: Bergen op Zoom en Moerdijk het duurst, Breda het goedkoopst

Uit een rondgang langs alle West-Brabantse gemeenten blijkt dat ook de gemeente Bergen op Zoom met ingang van 1 januari 2018 bezorging van paspoort, rijbewijs of identiteitskaart op thuisadres of op het werk voor 15 euro gaan verzorgen. Werkendam gaat het met ingang van komend jaar mogelijk maken voor een derde van dat legestarief: 5 euro per document.

Op dit moment kun je in Breda, Etten-Leur en Woensdrecht al je nieuwe paspoort of rijbewijs laten bezorgen. In Etten-Leur kost dat 5,05 euro, in Woensdrecht 4,95 euro (9,95 euro voor 2 reisdocumenten of meer) en Breda zit met 3,50 euro (7 euro voor 2 reisdocumenten of meer) het laagst.

Gesloten inrichting

Drimmelen en Geertruidenberg bezorgen op dit moment al reisdocumenten voor minder mobiele bewoners. Ook is er in Drimmelen tweemaal per jaar een spreekuur in verzorgingstehuizen waar mensen hun document kunnen ophalen. In Geertruidenberg geldt dat ook voor mensen die in een gesloten inrichting verblijven. Daar gebeurt dit gratis, in Drimmelen wordt een kleine kostendekkende vergoeding gevraagd.