Thomas van restaurant in Schijndel vindt parel in oester: ‘Dit is mijn lucky day’

Drugslab Esch: 7,5 jaar cel voor ‘meewerkend voorman’

DEN BOSCH/ESCH - De 52-jarige Raymond H. moet 7,5 jaar de gevangenis in voor het drugslab dat hij in de kelder van zijn woning aan het Broxven in Esch runde. De straf van de rechtbank Oost-Brabant valt daarmee zwaarder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat om 6,5 jaar cel had gevraagd.

28 maart