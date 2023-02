Thomas Trum transformeert museumzaal Noordbrabants Museum tot canvas en maakt zijn grootste schildering ooit

Trum verrast daarnaast met de toevoeging van muziek. In zijn atelier werkt hij op het ritme van de muziek. In samenwerking met geluidskunstenaar Emiel van den Dungen uit Den Bosch worden de klanken uit het atelier van Trum gecombineerd met ritmische loops en ambient muziek tot een soundscape dat aansluit op de ritmiek in zijn werk.

Het Noordbrabants Museum volgt het spoor van Trum al langer. In 2018 kreeg hij onder de noemer Brabantse Nieuwe een podium in het museum. Trum’s werk bevindt zich in nationale en internationale collecties. Recentelijk exposeerde hij onder andere in de Grote Kerk in Alkmaar en in toonaangevende galeries in New York en Berlijn.