Theo en Gerda Sonnemans 60 jaar getrouwd; zij houdt van zijn humor en hij bewondert haar zorg

Gerda en Theo Sonnemans wonen al zestig jaar in hetzelfde huis, zonder computer, gsm of krant en gingen nooit op vakantie. Toch kloppen velen bij hen aan, voor het houtsnijwerk van kunstenaar Theo, zijn spitsvondige humor en koffie van Gerda.

Mooi oud kaasje

,,Koningin Juliana doorbrak eens het protocol en sprak me aan. Ik zei: hoogheid u lijkt op een mooi oud kaasje. Jonge kaas bezit weinig smaak, belegen is iets pittiger maar de smaak van oude kaas onthoud je.”

Theo had diverse ambachten, een rijke fantasie en is creatief. De hele regio kent zijn visitekaartjes: uitgesneden tronies, dieren en spreuken in hout.

Gerda volgde een opleiding tot kinderverzorgster maar werkte vanwege familieomstandigheden thuis op de boerderij. Toch kijkt ze met een goed gevoel terug: ,,Ik hielp mijn oudere zussen en zorgde voor mijn kinderen. Het huishouden vraagt meer inspanning maar er blijft tijd over om te lezen en voor goede gesprekken. Samen praten we eindeloos over vroeger, een langvergeten woord of over wereldgebeurtenissen.”