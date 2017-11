Thebe stopt gesprekken met vakbond FNV: 'Ze scheppen vooral onrust en komen niet met oplossingen'

Thebe laat middels een persbericht weten dat volgens hen is gebleken dat er vanuit FNV geen bereidheid is om de problemen op een constructieve manier aan te pakken.

'Niet constructief'

Thebe schrijft nu in het persbericht: 'De raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad steunen dit besluit van Thebe. Gebleken is dat FNV vooral onrust schept en niet met oplossingen komt. FNV benadert medewerkers niet constructief, ze creëert een onwaarachtig beeld alsof in de hele organisatie voortdurend fouten worden gemaakt. Dat is zelfs schadelijk. Het doet geen recht aan al onze medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de zorg en het creëert onrust voor onze bewoners en cliënten. We hebben geen vertrouwen in verdere gesprekken.'