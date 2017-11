Thebe stopt gesprekken met vakbond FNV. FNV reageert verbijsterd: 'Mijn mond viel ervan open'

Thebe liet na afloop van het gesprek middels een persbericht weten dat volgens hen is gebleken dat er vanuit FNV geen bereidheid is om de problemen op een constructieve manier aan te pakken.

FNV presenteerde onlangs een zwartboek met daarin door medewerkers van Thebe benoemde 'misstanden' binnen de zorginstellingen van Thebe. Andere medewerkers van de zorgorganisatie reageerden hier enkele dagen later op met een witboek.

'Niet constructief'

Thebe schrijft nu in het persbericht: 'De raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad steunen dit besluit van Thebe. Gebleken is dat FNV vooral onrust schept en niet met oplossingen komt. FNV benadert medewerkers niet constructief, ze creëert een onwaarachtig beeld alsof in de hele organisatie voortdurend fouten worden gemaakt. Dat is zelfs schadelijk. Het doet geen recht aan al onze medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de zorg en het creëert onrust voor onze bewoners en cliënten. We hebben geen vertrouwen in verdere gesprekken.'

Thebe stelt in het persbericht dat het zich realiseert dat het fouten maakt, maar dat het hard werkt aan het verbeteren van de zorg en dat het personeelstekort iets is waar meerdere zorgorganisaties last van hebben. 'Wij doen er alles aan om oplossingen te zoeken voor hun werkdruk, zoals het starten van de Brabantschool, het creëren van meer opleidingsplaatsen en, in het uiterste geval, het beperken van onze opnamecapaciteit.'

De Centrale Cliëntenraad van Thebe dreigt met de rechter als de FNV zich niet houdt aan de privacy van zowel medewerkers als bewoners.

Verbijsterd

FNV-bestuurder Hans Koekoek was verbijsterd toen hij gisteravond hoorde wat er in het persbericht stond. ,,Mijn mond viel ervan open. Ik was bij het gesprek met de raad van bestuur, de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en een paar werknemers. Wat hier geschreven is, is niet wat er gisteravond is gebeurd. Ze zeiden dat ze de problemen per groep willen aanpakken. Dat vond ik jammer, want dat vertraagt, maar in ieder geval wordt er dan gewerkt aan een oplossing.''

Koekoek noemt het persbericht, dat Thebe gisteravond even na half elf verstuurde, een 'afleidingsmanoeuvre'. ,,Het gesprek eindigde even na tienen, vlak erna werd het persbericht verstuurd. We zijn al drie maanden gesprekken aan het voeren met Thebe over de problemen. Ze komen steeds met procedurele verhalen. Dat past niet bij het nijpende probleem. Wij hebben een aantal oplossingen aangedragen, maar er wordt niets mee gedaan. Ik spreek niet tegen dat er goede dingen gebeuren, maar ik snap niet dat er andere dingen niet gebeuren.''

Koekoek gaat zich beraden over hoe het nu verder moet. Het woord 'vertrouwensbreuk' neemt hij niet letterlijk in de mond, maar: ,,Er wordt wel een andere draai gegeven aan onze uitlatingen. Ik wil het er nog eens even goed over hebben hoe we nu verder gaan.''