Thea Valkenburg uit Eindhoven verloor al 2 zoons: Stefan, ik houd van je

Stampend en tierend verliet Stefan (37) drie weken terug de Eindhovense flat van zijn moeder. Thea Valkenburg (63) stoof achter haar zoon aan. 'Dat gaat me niet gebeuren', dacht ze verbeten. 'Dat laatste kind zal me niet ontsnappen.'

Kaarsen

Valkenburg verloor al twee zoons. Haar flat in Tongelre oogt als een eerbetoon aan hen. Overal hangen foto’s. Op een wandplank staat een foto van Robert en Harold. Aan weerszijden branden elke dag twee kaarsen. ,,Zodat ze altijd warmte voelen”, legt Valkenburg uit.

Vanuit haar flat vertelt ze over de twee. En over Stefan, die lijdt aan een depressie. Hij woont tijdelijk weer bij zijn moeder en haar man, spendeert zijn dagen op zijn kamer, in bed of muziekmakend. Hij heeft een zwaar leven gehad.

Leukemie

Toen hij elf jaar oud was, stond Stefan beenmerg af aan zijn broer Robert. Die leed aan leukemie, maar werd dankzij de transplantatie beter. De euforie duurde kort: de ziekte kwam terug. Robert overleed op zeventienjarige leeftijd.

Hij werd begraven in Geldrop, waar de jongens opgroeiden. Twee broers beleven over. Het verlies viel hen zwaar. Vooral Harold - de oudste - had tijdenlang moeite met het leven.

,,In de jaren die volgden raakte hij zwaar aan de alcohol", zegt Valkenburg. ,,Hij heeft echt zijn best moeten doen om daarvan af te komen."

Uiteindelijk lukte het hem. Harold stopte met drinken en ontmoette Carina. Samen kregen ze dochter Myrthe (5). Een jaar geleden trouwde het stel. Valkenburg: ,,Ze waren een tijdlang echt gelukkig samen."



Toen sloeg in februari vorig jaar het noodlot toe. Alweer.

Hartinfarct

,,Harold kwam terug van zijn werk, ging in zijn stoel zitten en viel voorover”, zegt Valkenburg. ,,Een acuut hartinfarct. Hij rust nu bij zijn broer in Geldrop."

Stefan is als enige over. Nadat hij voor de tweede keer een broer moest begraven hield hij zich nog even groot. Maar toen zijn beste vriend hem bestal en zijn vriendin vertrok, brak hij. Valkenburg: ,,Hij heeft zijn twee kinderen al maanden niet gezien. Dat wil zijn ex niet.”

In oktober stond haar zoon voor de deur. Van die vrolijke en hardwerkende jongen was niets over. ,,En dan heeft hij ook nog eens een zesdubbele hernia", zegt ze. ,,Hij heeft altijd gewerkt als vloerenlegger.”

Herstellen

Stefan zocht de warmte en genegenheid van zijn moeder. Even een periode op adem komen, even herstellen. Maar toen vertrok hij plots weer, die paar weken terug.

,,Hij voelde zich te veel”, stelt Valkenburg. ,,Met een volle rugtas was-ie weg.” Dat liet ze niet gebeuren. ,,Ik ben achter hem aangereden. Ik heb hem mijn auto in gesleurd.”

Valkenburg wenst vurig dat Stefan beter wordt. Alleen lukt het haar niet tot hem door te dringen. Praten over zijn situatie doet hij niet. Dingen die ze tegen hem zegt, vergeet hij vaak weer. Daarom stuurde ze haar wens voor 2018 naar de krant.

,,Ik zou duizend dingen tegen hem willen zeggen. Dat het goedkomt, dat hij weer beter wordt, maar het lijkt of hij me niet hoort”, zegt ze. ,,Ik wil in ieder geval dat hij een ding weet: Stefan, ik houd van je. Dat zal altijd zo blijven.”