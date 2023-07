The Shift is over! Horecazaak na 8 maanden weer gesloten

Over de schutting gegooid, gejat of al weken geen brief gekregen: bezorging PostNL in Tilburg is ‘een drama’

TILBURG - Van post die op de onzinnigste plekken opduikt, gejatte pakketjes tot weken geen brieven meer krijgen. Klagen over PostNL is van alle tijden, maar in Tilburg lijkt het nu helemaal de spuigaten uit te lopen. ,,Een drama. We ontvangen niets meer.”