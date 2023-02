The Dukes-centre Oliva Sialau heeft geen Nederlands paspoort, maar speelt wel in Oranje

Als The Dukes nog uitzicht wil houden op een plaatsje bij de Final Four in de kampioenspoule, dan moet de thuiswedstrijd tegen Castricumse zaterdagmiddag worden gewonnen. Halverwege houden beide teams echter nog gelijke tred met allebei drie tries en twee benutte conversies: 19-19.

Bonuspunt

Met Oliva Sialau in de ploeg weten de Bossche rugbyers na rust Castricumse dan toch van zich af te schudden: 34-19. ,,Het was zeker geen perfecte wedstrijd van ons, maar we hebben gedaan wat nodig was om te winnen én het bonuspunt binnen te halen”, is Sialau blij met de vierde try die daarvoor nodig was.

De in Samoa geboren en in Nieuw-Zeeland en Australië getogen Sialau koos vier jaar geleden voor een Europees avontuur; zijn manager bracht hem onder bij DIOK. Met de Leidse ploeg werd hij landskampioen, maar halverwege vorig seizoen maakte Sialau de overstap naar The Dukes. ,,Er speelden wat zaken bij de club waardoor ik het daar niet meer naar mijn zin had”, verklaart hij zijn plotse vertrek uit Leiden. In Den Bosch waren ze er als de kippen bij om hem binnen te hengelen in een poging terug te keren in de nationale top.

Vergoeding

Inmiddels woont Sialau met zijn - Nederlandse - vriendin in Waalwijk. ,,In een huisje naast Fred Dorrough, een Australische jongen die ook bij The Dukes speelt.” Ze krijgen allebei een vergoeding bij de rugbyclub, maar werken ook nog drie dagen per week bij een van de hoofdsponsors, Shoeby in Rosmalen. ,,Dat is goed te combineren met vier keer trainen. En bij elkaar kunnen we er wel van leven.”

Dat hij zaterdag maar een halve wedstrijd speelde, had een bijzondere reden. Sialau heeft weliswaar nog geen Nederlands paspoort, maar na drie jaar binnen onze landsgrenzen mocht hij onlangs wel debuteren bij het Nederlands rugbyteam, dat drie duels in de Nations League afwerkte. En volgende week zal hij in dat kader met Oranje tegen België moeten aantreden. Voorzichtig omspringen met de krachten is derhalve het devies.

Geel en rood

In het begin van de tweede helft slaat The Dukes een kloof met Castricums en het profiteert zo optimaal van het feit dat een speler van de bezoekers na een gele kaart tien minuten naar de kant moet. In de slotfase is het omgekeerde het geval als de scheidsrechterThe Dukes-speler Milan van Dongen na een vliegende tackle de rode kaart voorhoudt. Maar Castricumse slaagt er niet in de manmeersituatie in de score uit te drukken, zodat het Bossche team bij het eindsignaal een feestje kan vieren.

,,We zijn er nog lang niet, want door een reeks mindere wedstrijden zijn we wat achterop geraakt bij de topvier”, vertel Sialau. ,,En dan hebben we nog geluk dat dit seizoen voor het eerst de beste vier in plaats van de beste twee clubs om de landstitel gaan spelen. We zullen de komende tijd moeten bewijzen dat we daarbij horen.”

The Dukes - Castrcumse 34-19 (19-19). Overige uitslagen: 't Gooi - Haagsche 22-15, Eemland - Haarlem 27-35. Stand kampioenspoule: 1. Haarlem 3-28, 2. Eenland 3-28, 3. 't Gooi 3-27, 4. Haagsche 2-26, 5. The Dukes 2-19, 6. Castricumse 3-13.

Volledig scherm Bart Momers wordt belaagd door een aantal spelers van Castricumse. © Pix4Profs / Peter van Gogh