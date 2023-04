Teus Korporaal uit Helmond is 87 jaar, en levert wéér nieuw wielerboek af: ‘Zo blijven we bezig’

overzicht Stalbrand met 9000 dode varkens is een van de dodelijk­ste van Brabant: is dit te voorkomen?

De brand in Sint-Oedenrode waarbij 9000 varkens om het leven kwamen is een van de dodelijkste van de afgelopen jaren. In de provincie Noord-Brabant komen dit soort branden jaarlijks meerdere keren voor, maar niet vaak zo groot. Hieronder een overzicht van de grootste stalbranden van de afgelopen jaren.