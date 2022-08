Teun Elbers (19) uit Oss komt om tijdens vakantie in Italië, zijn club rouwt

OSS - De 19-jarige Teun Elbers, jeugdspeler van SV TOP uit Oss, is vrijdag plotseling overleden tijdens een vakantie in Italië. Hij stond op het punt aan te sluiten bij het eerste elftal van de club.

,,Het is ongelofelijk triest”, zegt TOP-voorzitter Frans Boon. ,,Teun was een hele aardige, sociale jongen. De besten gaan eerst, zeggen ze wel eens. Dat is in dit geval helaas waar. Teun was een echte TOP-gast.”

Elbers wandelde vrijdag in de buurt van de plaats Preci, zo'n 100 kilometer ten noordoosten van Rome. Daar zakte hij plotseling in elkaar. Hij werd later gevonden door een voorbijganger. Volgens de politie zijn er geen sporen van geweld aangetroffen. Onderzoekers gaan er vooralsnog vanuit dat het overlijden een medische oorzaak had en misschien ook te maken heeft met de hitte van vrijdag.

De Ossenaar was met zijn ouders en broer vaker op zomervakantie in de streek. Volgens de plaatselijke burgemeester, Massimo Messi, is het ‘alsof een van ons is overleden, hij had hier vrienden en velen kenden hem’.

Samen leren en samen feesten

Ook op zijn voormalige middelbare school, het TBL in Oss, is zijn overlijden hard aangekomen. ,,Het verschrikkelijke nieuws raakt ons zeer”, schrijft rector Ton Brocks op Twitter. ,,Hij was sportief, had veel vrienden, was tutor en hield van samen leren en samen feesten.”

Elbers was vorig seizoen speler in de JO19-1 en deed toen al regelmatig mee met TOP Zondag 1 en TOP Zaterdag 1. Komend seizoen zou hij aansluiten bij deze teams. Hij was ook een gewaardeerde jeugdtrainer van de JO13-1 en zou komend seizoen met dat team de stap naar de JO15 maken.

Volgend weekend zal TOP bij de start van het nieuwe voetbalseizoen stilstaan bij het overlijden van Elbers. Over de manier waarop overlegt de club later met de familie.