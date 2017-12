Terwijl de stad slaapt staan Star Wars-fans al in de rij voor The Last Jedi: 'De spoilers voor zijn'

Het is half 7 op de vroege woensdagochtend, maar bij de Pathé-bioscoop in Tilburg is het al bal. Bezoekers - het zijn er zo'n 150 - lopen rond met popcorn en koffie. Een enkeling met een Yoda-mutsje of plastic lightsaber .

De stad slaapt nog, maar in de foyer van Pathé zijn de Star Wars-fans klaarwakker. Het is de eerste mogelijkheid om The Last Jedi te zien. De allernieuwste film in een universum 'far, far away' wordt tijdens een marathonvoorstelling vertoond. Met The Force Awakens als voorafje.

Fans & beginners

Spannend? ,,Laat ik het zo zeggen, the force was vannacht nog klaarwakker", zegt Lex (37, 'geen achternaam'). Samen met Dennis Bogaerts (24) wacht 'ie tot de deuren van de zaal opengaan. Ze zijn er vroeg bij, ook om spoilers voor te zijn. ,,De eerste opmerkingen op social media over de film zijn erg goed, meer wil ik niet weten."

Volledig scherm Lex (tweede van links) en rechts naast hem Dennis. © Bas Vermeer

Wie denkt dat alleen de diehard-fans naar zo'n voorstelling komen, heeft het mis. ,,Ik heb nog nooit een Star Wars-film gezien", zegt Marja Westerdijk (55). Samen met partner Fred Evers (60) komt ze uit Baarle-Nassau, ze zijn om 5 uur opgestaan. Dat is nogal wat, beamen ze lachend. ,,Maar we zijn allebei vrij en dit was de enige mogelijkheid om bij de marathon te zijn. Zonder dat eerste deel, snap je het tweede niet, hoorde ik. Ik ben benieuwd."

Matchday

Roman Jekautz (37), eigenaar van spellenwinkel De Dobbelsteen in Tilburg, heeft er een dag vrij voor genomen. ,,Dit is toch een beetje de matchday (dag van een belangrijke voetbalwedstrijd - BV.) voor Star Wars-fans", zegt 'ie. ,,En nee, ik vind het niet erg om eerst nog een keer The Force Awakens te zien, dat is juist een leuke opbouw."