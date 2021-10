Terwijl Caitlyns auto uitbrandt, wordt haar muziekbox gestolen: ‘Mensen stonden te filmen, maar kwamen ons niet helpen’

Thomas van der Meer voor D66 in de gemeente­raad van Boxmeer

8 oktober BOXMEER - Zonder ooit aan de verkiezingen in Boxmeer te hebben meegedaan, zit D66 de rest van dit jaar in de gemeenteraad van Boxmeer. Thomas van der Meer, raadslid namens PK, was al gekozen tot lijsttrekker voor D66 tijdens de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van de fusiegemeente Land van Cuijk. Maar, zo laat hij weten, ,,Ik ga verder in de gemeenteraad als D66. Ik laat daarmee het verleden als PK los en zet in op de toekomst van D66.”