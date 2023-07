Teruglezen Daags na de Tour | Topfavoriet Vingegaard wint voor Wout Poels • Volop ‘gekkenhuis’ langs het parcours

Gerenoveer­de kunstwer­ken terug op hun sokkel: nu is het Vredesmonu­ment in de duinen aan de beurt

KAATSHEUVEL/LOON OP ZAND - De twee kunstwerken in Kaatsheuvel en Loon op Zand die vorig jaar uit voorzorg werden weggehaald, staan weer op hun plek. De kunstwerken die op omvallen stonden of beschadigd waren, zijn, in opdracht van de gemeente, gerenoveerd.