Terug op de plek waar vader en opa Anthony crashte én overleefde in 1945: ‘Dat was niet te verkroppen’

Motorrij­der verliest macht over het stuur en komt ten val in Tilburg

TILBURG - Een motorrijder is zondagmiddag gewond geraakt bij een val op de Vlashoflaan in Tilburg. Hij raakte de macht over het stuur kwijt in een flauwe bocht, belandde met zijn motor in de berm en kwam ter hoogte van De Meenthe op het wegdek tot stilstand.