Ten onder aan corona: sauna De Thermen in Rosmalen failliet ‘omdat er geen buffer is’

154 nieuwe besmettin­gen in Brabant, 213 mensen overleden in Nederland

15:25 De afgelopen 24 uur zijn er in Brabant 154 besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Het totaal in Brabant ligt op 1558 patiënten. In heel Nederland zijn er inmiddels 213 mensen overleden. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM maandagmiddag heeft gepubliceerd.