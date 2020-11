Temperaturen dalen (bijna) overal in Nederland tot onder het nulpunt, eerste gladheid op komst

Instagram fans opgelet! In dit Brabantse museum schiet jij de mooiste plaatjes

26 november Een reuzestrandstoel, ballenbak en speelkasteel. Festivalorganisator Jochem van Pelt uit Best zit al sinds maart op zijn handen. Tot nu. Hij is bezig met het opzetten van een insta-museum in Best, waar moeders, dochters en vriendinnen op de foto kunnen met allerlei props die Van Pelt normaal bij zijn festivals gebruikt. Zijn belangrijkste adviseur? Dochter Faye van 9.