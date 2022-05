Tekort aan melk door droogte? ‘Onjuist’, zegt Jumbo nu ook zelf

Door de problemen kampten meerdere filialen van Jumbo met een tekort aan melk en andere zuivelproducten. Een aantal ondernemers besloot klanten zelf te informeren door voor de lege schappen een briefje met uitleg op te hangen. Die verklaringen liepen nogal uiteen: gebrek aan regen, leveringsproblemen van Campina, een kink in de kabel op het distributiecentrum. ‘Hallo Jumbo! Wat is het nou?’, stelt Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging, in een tweet.

Quote Eén winkel heeft er wel een heel bijzondere draai aan gegeven door te melden dat er door neerslagte­kort niet voldoende melk zou zijn Woordvoerder, Jumbo

,,Een aantal van onze winkels heeft zelf communicatie opgesteld om klanten te informeren. Hierdoor is de verschillende berichtgeving ontstaan. Eén winkel heeft er wel een heel bijzondere draai aan gegeven door te melden dat er door neerslagtekort niet voldoende melk zou zijn. Dit is onjuist”, meldt een woordvoerder van Jumbo. Zij houdt het in haar verklaring op ‘leveringsproblemen’.

Het briefje dat de meeste reacties uitlokt, is die over de droogte. Daar staat op: ‘De oorzaak ligt bij het feit dat we te maken hebben met geen tot weinig neerslag waardoor het gras te weinig vocht heeft. Hierdoor is de productie van melk veel te laag t.o.v. de vraag’.

Leden van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) noemen de verklaring ‘gekke bullshit’. ‘Ik ken veel onzinverhalen maar dit slaat echt alles!’, zegt Joke Kruitbosch, beheerster van de FDF-pagina op Facebook. Zij en andere melkveehouders denken dat de lege schappen alles te maken hebben met onderhandelingen over prijsafspraken.

Recordprijs voor melk

De leveringsproblemen ontstonden in een week dat koeienboeren een recordprijs kregen voor de door hen geleverde melk. Door krapte in de grondstoffenmarkt was de prijs met 52,50 euro voor 100 liter melk historisch hoog. Dat is ruim het dubbele van zes jaar geleden. Die prijsstijging belandt op het bord van de supermarkten en hun klanten. Jumbo houdt het erbij dat de leveringsproblemen zijn opgelost en dat slechts een deel van de winkels er last van had.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.