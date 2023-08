Tekort aan chauffeurs leidt tot veel uitval van busritten in Zuidoost-Brabant, en de bus wordt fors duurder

Vakidioot Dirk opent sluisdeu­ren en waarschuwt ‘slagboom­dui­kers’ vanuit deze centrale in Tilburg

TILBURG - Met een muisklik ziet Dirk Tukker waar alle schepen in Nederland varen. Moet het waterpeil tussen de sluizen in het Wilhelminakanaal twee centimeter hoger? In één klik geregeld. Zoals hij ook de slagbomen van een brug in Eindhoven naar beneden zet. Allemaal vanuit Tilburg.