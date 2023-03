Tegenvaller voor Petruskerk Uden: verwarmingsketel kapot

Film en zangeres Rosa Spruit in het Gouver­neurs­huis in Heusden

HEUSDEN - De Japanse film uit 2021 ‘Drive my car’ draait vrijdag 24 maart in het Gouverneurshuis in Heusden. De film van regisseur Kafuke gaat over verlies, acceptatie en communicatie. De film is met vier Oscars bekroond. De organisatie is in handen van Stichting Het Ravelijn. Aanvang: 20.30 uur.