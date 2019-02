Tegenstanders willen vandaag uitbreiding Efteling verhinderen bij Raad van State

Duitse snelheids­dui­vel ramt politieau­to's tijdens wilde achtervol­ging door Brabant

13 februari BEST - Een 32-jarige Duitser is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.30 uur opgepakt na een lange achtervolging over de A67 en A2. De man kon uiteindelijk gestopt worden in Best. Hij reed in een gestolen auto die is weggehaald in Eindhoven.