Te weinig bladkorven in de buurt? 'We vegen onszelf kwijt'

WEST-BRABANT - Oosterhouters vinden dat er te weinig staan, in Drimmelen worden ze te laat neergezet en in Breda doen ze hun best, maar staan ze op de verkeerde plek. Kortom, de bladkorf maakt veel los blijkt uit reacties op bndestem.nl op de vraag hoe het is gesteld met de bladkorven in de buurt.

Anouk Takx woont in een appartementencomplex in de Bredase Haagse Beemden. Zij en haar buren vegen ijverig om de opgang naar hun flats vrij te houden van afgevallen bladeren en eikels. Takx vroeg een bladkorf aan en de gemeente plaatste die ook meteen. Maar, aan de áchterkant van de flat in plaats van aan de voorkant bij de opgang. ,,Het is geen doen om die bladeren en eikels daarheen te brengen. Nu vegen we alles maar op het gras, in de hoop dat het blijft liggen.’’

Edith Veeken woont in Prinsenbeek en heeft een grote boom voor de deur. ,,Ik ben heel blij met die boom hoor, maar m’n buurman en ik vegen onszelf kwijt hier. Hier in de buurt staat geen korf. Daarom heb ik er een aangevraagd, maar krijg er geen. Ze bieden me wel een extra kliko aan, maar ik wil niet nóg een kliko erbij in de tuin.’’

Als een korf op de verkeerde plaats staat, kan dat het beste even worden gemeld, zegt de Bredase gemeentewoordvoerder David Slager. Maar hoe het precies zit met het verzoek van mevrouw Veeken, dat weet hij zo niet. Wel weet hij dat er nu geen korven meer kunnen worden aangevraagd. ,,We hebben net alles geplaatst’’, aldus Slager. De komende twee maanden zijn in de gemeente elke dag tien tot twintig medewerkers bezig om straten bladvrij te maken en korven te legen. ,,Ze gaan in de hele stad aan de slag, op verschillende plekken. Nog niet heel secuur, want er gaat nog veel blad vallen.’’

Protest

In Oosterhout liepen de gemoederen onlangs hoog op toen bewoners van de wijk Den Hout afgevallen blad op een grote hoop veegden naast de weg. Bovenop plantten ze een protestbord, omdat de gemeente de korven niet vaak genoeg zou legen. In de wijk Vrachelen vroegen bewoners om bladkorven te plaatsen in een aantal straten. ‘Daar kunnen we niet aan beginnen’ luidde het antwoord volgens straatvertegenwoordigster Angelie Stultjens.

Volledig scherm Inwoners van de wijk Den Hout in Oosterhout veegden alle bladeren op een grote hoop en plantten er een protestbord bovenop. © Foto: Ramon Mangold ,,We kunnen niet onbeperkt korven plaatsen’’, reageert gemeentewoordvoerder Sjef Kock. Oosterhout plaatste de afgelopen tijd verspreid over de hele gemeente circa honderd korven. ,,We hebben er echt goed over nagedacht en zetten de korven neer op basis van ervaringen uit het verleden. In principe worden ze een keer per week geleegd. Op onze site staat een meldpunt voor als de korf eerder vol is.’’

Heel anders doen ze het in Roosendaal. Ook daar heeft de gemeente bladkorven neergezet, maar daarnaast is met bewoners afgesproken dat ze bladafval over de gemeentegazons verspreiden. Het blad wordt vervolgens opgehaald met behulp van grasveegmachines.

Afschaffen

Volledig scherm Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom worden door het CDA van bladkorven voorzien. © Coen Hagenaars Niet alle gemeenten plaatsen bladkorven. Zo schafte de gemeente Bergen op Zoom het plaatsen van bladkorven in 2011 rigoureus af. Het plaatsen ervan liep in de papieren, net als het onderhoud omdat er nogal wat aan vernield werd door vandalen. De gemeente beloofde in de herfst fanatieker te gaan vegen, zodat bladkorven overbodig zouden worden. Als service naar de bewoners mogen ze wel zelf een korf neerzetten, die de gemeente op aanvraag komt legen. De plaatselijke CDA-fractie rook haar kans en plaatste vorig jaar en dit jaar zelf bladkorven, voorzien van groen lint en partijlogo. De gemeente zorgt ervoor dat de korven worden geleegd. ,,We hebben zelf 75 korven en mogen die van de gemeente ook gebruiken. Totaal zijn het er zo’n 300’’, meldt CDA-fractievoorzitter Annette Stinenbosch. Een hele operatie die flink wat tijd kost, maar het loont volgens de politica. ,,We zetten de korven weg om in gesprek te raken met bewoners. We horen en zien heel veel zo.’’ En aanvragers worden fluks bediend. Een Bergse die afgelopen week mopperde dat ze geen korf had gekregen kreeg alsnog een partijkorf voor de deur.