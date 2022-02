Te vroeg geboren tweeling Yorick en Kjell vinden 22 worden op 22-2-2022 inmiddels wel speciaal: ‘We gaan sowieso Chinezen’

Vuelta-start is fors duurder, Den Bosch: ‘We doen beroep op sponsors en creativi­teit van inwoners’

DEN BOSCH - Twee jaar uitstel van de start van de Vuelta d’España in Nederland heeft het organiseren van het wielerevenement ook fors duurder gemaakt: van 14,3 miljoen euro in 2020 naar 15,8 miljoen in 2022. ,,Daarom kunnen we nog wel wat extra sponsorinkomsten gebruiken”, zegt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch.

