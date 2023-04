(Te) veel modder: Trekkertrek afgelast, maar de Mudrun vaart er wel bij

VOETBAL TOTAAL Koploper Heerjans­dam onderuit, knokken bij ‘Old Firm’ en IFC al kampioen; dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Koploper Heerjansdam leed in 1C een nederlaag. Achilles Veen hield stand bij SC Feyenoord, terwijl IFC al het kampioensfeest kon vieren. De topper GDC - Sleeuwijk eindigde in 0-0. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.