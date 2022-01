Te koop: het complete dierenpark Zoo Veldhoven, inclusief bewoners

Loomans gaf er nog tot op heden niet al te veel ruchtbaarheid aan, maar Zoo Veldhoven blijkt al een jaar in de stille verkoop te staan. Bij Van de Loosdrecht Makelaars in Nunspeet, gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed in de recreatiesector, wordt ‘een dierentuin in het zuiden van het land’ aangeboden voor 4.900.000 euro kosten koper.