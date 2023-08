Tattoos worden steeds normaler, maar gaat ‘verheerlijking’ door een museum te ver?

Auto op zijn kop in sloot Klundert, bestuur­ster naar het ziekenhuis

KLUNDERT - Een auto is zaterdagochtend op zijn kop terechtgekomen in een sloot aan de Langeweg in Klundert. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen erop af. De bestuurster is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.