Tattoo van Max? In Eindhoven kun je die vandaag gratis scoren

Deze Bredase cakeroom speelt grote rol in Net­flix-film

Grote kans dat jij The Cake Room kent. Deze zoete boetiek trekt veel bekijks en menig Bredanaar staat weleens voor het raam te dromen bij het bad vol discodip. Sinds 7 december is The Cake Room nog bekender, want de zaak speelt een grote rol in een Netflix-kerstfilm: De Familie Claus 2!

11 december